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Новую версию российского дрона-камикадзе запустили в производство

В России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»

Руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов в беседе с РИА Новости заявил, что в РФ запустили мелкосерийное производство новой версии FPV-дрона-камикадзе «Овод».

«Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно «Овод» версии 2.0», — объявил он.

По информации Иванова, данный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащен преобразованной электронной начинкой, инновационной винтомоторной группой, а также некоторыми техническими деталями, которые пока держатся в секрете.

Отмечается, что дрон работает по принципу First Person View (FPV), что с английского переводится как «вид от первого лица». Оператор аппарата в режиме онлайн просматривает изображение с видеокамеры через монитор, видеошлем либо видеоочки. Стоимость второй версии «Овода» составляет порядка 65 тыс. рублей, первой — около 40 тыс. рублей, говорится в материале.

»[«Овод»] подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки», — заключил Иванов.

Ранее ВС РФ успешно применили под Авдеевкой новый российский дрон-камикадзе «Овод».

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