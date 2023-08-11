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В России появится беспилотный бронеавтомобиль

«Ремдизель» создаст беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

АО «Ремдизель» создаст беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что беспилотный бронеавтомобиль будет представлен на форуме «Армия-2023» вместе с бронеавтомобилем «Титан».

В компании рассказали, что «Зубило» могут использовать не только штурмовые группы. Беспилотный бронеавтомобиль можно использовать для подвоза боеприпасов, перевозки грузов и раненых, а также для зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

До этого компания сообщала, что на форуме «Армия-2023» впервые будет представлен новый бронеавтомобиль «Тайфун-К53949», который после замены всех импортных деталей на отечественные получил название «Феникс». Корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси. Он отличается повышенной противоминной защитой и баллистической защитой.

Форум будет проходить с 14 по 20 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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