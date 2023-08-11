Американское издание пишет, что ход контрнаступления омрачает настрой по всей Украине

Медленный ход контрнаступления ВСУ омрачает настроения по всей Украине, пишет Washington Post.

«Медленное контрнаступление омрачает настрой на Украине», — отмечает издание.

В публикации говорится, что официальные лица Украины и их западные партнеры раскручивали контрнаступление. Они полагали, что благодаря новому оружию и обучению солдат ВСУ ход конфликта будет переломлен.

Авторы отмечают, что спустя два месяца начала украинского наступления, видимый прогресс на фронте малый.

Граждане, опрошенные изданием, утверждают, что у них возникло чувство «коллективного разочарования».

11 августа посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого газета The Wall street Journal писала, что поставленные Украине кассетные боеприпасы США придали импульс наступлению.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.