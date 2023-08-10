Глава оружейной компании Ruag MRO Holding уволилась из-за нейтралитета Швейцарии

Глава швейцарской оружейной компании Ruag MRO Holding Бригитта Бек подала в отставку из-за нежелания властей помогать Украине. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

После начала российской спецоперации директор фирмы активно призывала правительство начать снабжать Киев вооружениями. Однако официальный Берн отказался, после чего Бек сделала несколько скандальных заявлений.

В частности, весной 2023 года она дважды выступила с критикой в адрес властей. Более того, глава Ruag MRO Holding посоветовала Германии и Испании проигнорировать запрет Швейцарии на реэкспорт своей военной техники и передать ее Украине.

Позже Бек извинилась за свои слова, но ее обвинили в призывах к нарушению закона о нейтралитете страны. Однако внутреннее расследование не получило продолжения, так как стороны договорились уладить конфликт посредством смены руководства оборонного предприятия.

«Мое решение должно позволить RUAG снова сосредоточиться на том, что действительно важно, а именно на бизнесе», — прокомментировала директор фирмы.

При этом швейцарские власти продолжают замораживать частные активы россиян, несмотря на формальный отказ от поддержки той или иной стороны украинского конфликта. Согласно последним данным, общая сумма заблокированных средств достигла $8,6 млрд.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал

украинскую армию.