Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава оружейной компании Ruag MRO Holding уволилась из-за нейтралитета Швейцарии

Глава оружейной компании Швейцарии уволилась после отказа властей помочь Киеву

close
100%
RUAG

Глава швейцарской оружейной компании Ruag MRO Holding Бригитта Бек подала в отставку из-за нежелания властей помогать Украине. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

После начала российской спецоперации директор фирмы активно призывала правительство начать снабжать Киев вооружениями. Однако официальный Берн отказался, после чего Бек сделала несколько скандальных заявлений.

В частности, весной 2023 года она дважды выступила с критикой в адрес властей. Более того, глава Ruag MRO Holding посоветовала Германии и Испании проигнорировать запрет Швейцарии на реэкспорт своей военной техники и передать ее Украине.

Позже Бек извинилась за свои слова, но ее обвинили в призывах к нарушению закона о нейтралитете страны. Однако внутреннее расследование не получило продолжения, так как стороны договорились уладить конфликт посредством смены руководства оборонного предприятия.

«Мое решение должно позволить RUAG снова сосредоточиться на том, что действительно важно, а именно на бизнесе», — прокомментировала директор фирмы.

При этом швейцарские власти продолжают замораживать частные активы россиян, несмотря на формальный отказ от поддержки той или иной стороны украинского конфликта. Согласно последним данным, общая сумма заблокированных средств достигла $8,6 млрд.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал
украинскую армию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях