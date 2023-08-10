Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич, говорится на сайте «Объектив».

«Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины «О местных государственных администрациях»: объявить... проведение обязательной эвакуации...» — говорится в официальном заявлении.

Жители района будут перемещены в безопасные регионы Украины, эвакуация затронет 37 населенных пунктов. В частности, это поселки, приближенные к зоне боевых действий, — в Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах, в Кондрашевской и Куриловской сельских общинах и Купянской городской территориальной общины.

9 августа жителям Купянского района Харьковской области было предложено принять «ответственное и взвешенное решение» о выезде на безопасные территории. Также власти объявили принудительную эвакуацию детей.

С начала месяца Минобороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. 3 августа Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.