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Балицкий заявил о неудаче ВСУ в Запорожской области

Балицкий: 10 бригад ВСУ «обломали зубы» о российскую линию обороны под Запорожьем

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РИА Новости

Киев бросил в наступление на Запорожском направлении 10 бригад, но «обломал зубы» о российскую линию обороны. Об этом заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, если еще пару месяцев назад можно было говорить об определенной тревоге из-за бесперебойного оснащения Вооруженных сил Украины западным оружием, то «сегодня можно с некоторой долей облегчения выдохнуть».

Балицкий заявил, что с самого начала украинского контрнаступления «стало ощущаться» преимущество Вооруженных сил Российской Федерации на линии соприкосновения.

Когда ВСУ в середине июня бросили в бой все западное оружие, танки, российские бойцы показали свою стойкость. Обеспечение армии РФ было налажено в ускоренном режиме, средства и материалы для сооружения укреплений доставлялись в ускоренном режиме, поделился Балицкий.

«Мы вместе построили очень мощную линию обороны, и противник об нее обломал зубы. И сегодня могу сказать: выдохнули... ребята выдержали, самое страшное уже позади», — сказал врио главы Запорожской области.

Также в интервью РИА Новости Балицкий заявлял, что ВСУ в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, нет.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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