Польские военные потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Польши.

По информации ведомства, военные потеряли взрыватель во время патрулирования границы на вертолетах.

«При осмотре одного из вертолетов, осуществлявших патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрулирование не проходило над населенными пунктами. Сейчас ведутся поиски взрывателя. Польские военные подчеркивают, что взрыватель имеет встроенную защиту и не представляет угрозы. Также они попросили местное население в случае обнаружения взрывателя запомнить место и сообщить в ближайшее отделение полиции или воинскую часть.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что Польша под надуманными предлогами начала новый виток военных приготовлений.

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