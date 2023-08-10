Польша планирует увеличить численность армии на границе с Белоруссией

Польша увеличит численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек, сообщил в эфире Польского радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«4 тыс. будут непосредственно поддерживать погранохрану, 6 тыс. будет в регионе», — пояснил министр обороны.

Блащак рассказал, что сегодня польская армия активно вооружается современным оборудованием и развивается, и через два года у Польши будет сильнейшая армия в Европе. Численность польских вооруженных сил уже сегодня составляет 170 тысяч человек.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Британии и Южной Кореи.

Он отметил, что Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер говорил, что Польша лишится всей армии, если попытается устроить конвенциональную войну против Российской Федерации.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.