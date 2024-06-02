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В Крыму связали начало СВО с планами Украины по вхождению в НАТО

Мурадов: начало конфликта на Украине связано с ее планами по вхождению в НАТО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Начало украинского конфликта связано с попытками НАТО привлечь Украину в свой альянс. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при Президенте России Георгий Мурадов, чьи слова передает РИА Новости.

Своим заявлением постпред ответил на слова глав Пентагона Ллойда Остина, который до этого отказался признать, что вина за развязывание конфликта на Украине лежит на НАТО и его стремлении к экспансии.

«Напомним забывчивому министру, что причиной уже продолжающегося два года столкновения атлантистов с Россией на украинском плацдарме военных действий как раз и стало стремление блока затянуть Киев в НАТО», — сказал Мурадов, отметив, что в альянсе давно собрались превратить «историческую территорию России во врага Москвы».

Накануне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, выступая на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре, назвал Россию ответственной за начало боевых действий на Украине, а не стремление Североатлантического альянса к расширению.

Ранее США передали Украине точные инструкции для возможных ударов по РФ.

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