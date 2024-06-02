Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы произошли в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщает украинский телеканал ТСН.

«В Харькове раздаются взрывы», — говорится в публикации.

Официальной информации о взрывах пока нет.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области уже более пяти часов действует воздушная тревога.

Днем 2 июня украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Одессе.

До этого издание «Общественное» сообщало о взрывах в Днепре.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате ракетных ударов повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.