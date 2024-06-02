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Фигуристка Тарасова показала, как загорает на пляже в бикини

Фигуристка Тарасова опубликовала фото на пляже в бикини

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_tarasova_evg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Евгения Тарасова опубликовала новый пост в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка, выступавшая в паре вместе с Владимиром Морозовым, предстала перед подписчиками на берегу одного из морских пляжей, лежа на песке в купальнике оливкового оттенка.

На Олимпийских играх в Пекине Тарасова и Морозов стали серебряными призерами в соревнованиях пар. Они уступили только китайским спортсменам. Третье место завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

На Играх в 2018 году Морозов и Тарасова также стали вторыми, но уже в командном турнире.

Фигуристы также являются обладателями двух серебряных и одной бронзовой награды чемпионатов мира, а также двукратными чемпионами Европы. Пара трижды выигрывала чемпионат России.

В сезоне 2022/23 в финале Гран-при России Тарасова и Морозов стали третьими, уступив парам Анастасии Мишиной/ Александру Галлямову и Александре Бойковой/ Дмитрию Козловскому.

Ранее российская фигуристка показала фигуру в платье с глубоким декольте.

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