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В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ в островной зоне

ТАСС: две лодки и гаубица ВСУ уничтожены в островной зоне Херсонской области

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Sofiia Gatilova/Reuters

Соединению группировки войск «Днепр» за сутки удалось уничтожить две лодки и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В островной зоне уничтожены две лодки, десять боевиков ВСУ, гаубица Д-30 с боекомплектом», — отметил он.

Кроме того, в экстренных службах заявили, что также на Херсонском направлении российские силы уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом, место дислокации украинских войск с четырьмя машинами, 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему. На Каховском направлении была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и позиция украинских подразделений.

До этого руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что российские дроны ликвидировали две украинские БМП и поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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