Бойцами российской группировки войск «Восток» за сутки были отражены несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Старомайорского на территории ДНР. Об этом глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил в интервью ТАСС.

Чехов отметил, что подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении при поддержке артиллерии отразили несколько вражеских атак в направлении Старомайорского. Противник понес серьезные потери в живой силе и вынужден был отступить.

Кроме того, в районе, распложенном юго-восточнее Равнополя, российские артиллеристы поразили места скопления ВСУ, уничтожив вражеский танк и пикап с личным составом. В Нескучном была поражена буксируемая гаубица «Гиацинт», а в районе Новый Комар — минометный расчет.

Ранее сообщалось, что первая танковая армия Вооруженных сил России уничтожила взвод ВСУ на Купянском направлении. Огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек «Гиацинт-Б» был нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка.

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