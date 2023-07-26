Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ТАСС сообщил об отражении нескольких атак ВСУ на Старомайорском направлении

ТАСС: российская группировка «Восток» отразила несколько атак противника у Старомайорского

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцами российской группировки войск «Восток» за сутки были отражены несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Старомайорского на территории ДНР. Об этом глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил в интервью ТАСС.

Чехов отметил, что подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении при поддержке артиллерии отразили несколько вражеских атак в направлении Старомайорского. Противник понес серьезные потери в живой силе и вынужден был отступить.

Кроме того, в районе, распложенном юго-восточнее Равнополя, российские артиллеристы поразили места скопления ВСУ, уничтожив вражеский танк и пикап с личным составом. В Нескучном была поражена буксируемая гаубица «Гиацинт», а в районе Новый Комар — минометный расчет.

Ранее сообщалось, что первая танковая армия Вооруженных сил России уничтожила взвод ВСУ на Купянском направлении. Огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек «Гиацинт-Б» был нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал об особенностях устройства и механизма действия кассетных боеприпасов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях