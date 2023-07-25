Россия обвинила США в многократных нарушениях в Сирии

Заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что за прошедшие сутки беспилотники Международной коалиции во главе с США 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в САР. Его слова передает РИА Новости.

«Зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации», — указал представитель ЦПВС.

По информации военного, данные протоколы связаны с несогласованными со стороной РФ полетами беспилотных летательных аппаратов.

Гуринов также добавил, что четыре пары легких истребителей F-16 американского производства, пара истребителей «Рафаль» (Франция) и «Тайфун» (Великобритания) 12 раз нарушили воздушное пространство близ сирийского района Эт-Танф, где находится военная база «коалиции» и проходят международные воздушные трассы.

До этого российский ЦПВС в Сирии зафиксировал три нарушения воздушного пространства республики самолетами так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.