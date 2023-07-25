Суд оставил под арестом экстремистов из «Айдара»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест 18 боевикам нацбатальона «Айдара», сообщает ТАСС.

«Судья <…> постановил ходатайство прокурора удовлетворить, продлить содержание под стражей <…> до 13 ноября», — заявили в суде.

Участникам нацбатальона вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Позднее в ходе судебного заседания они будут переквалифицированы на статьи УК РФ.

Все обвиняемые будут принимать участие в судебном заседании очно.

Ранее южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского националиста, бойца батальона «Айдар» Дениса Мурыгу к 16 годам тюрьмы.

По данным следствия, он принимал участие в подрыве моста в Луганской народной республике, в результате чего погибли часовые Народной милиции.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.