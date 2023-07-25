Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны России сообщили о взятии под контроль Сергеевки

Минобороны России: российские силы освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении.

«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобождена Сергеевка», — сказал он.

Отмечается, что общее продвижение российских войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что на этом направлении подразделение группировки войск «Центр» отразило четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Невского, Ноговодяного в Луганской народной республике и Торского в Донецкой народной республике.

Представитель Минобороны РФ указал, что в районе населенного пункта ТЕРНЫ в ДНР ВС РФ пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). По данным ведомства, в районе Торского в ДНР и Новолюбовки в ЛНР российские военнослужащие уничтожили склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады украинских войск и 100-й бригады территориальной обороны.

«Потери противника составили до 190 украинских военнослужащих», — отметил Лукашенко.

Кроме того, на этом направлении ВС РФ уничтожили шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две САУ«Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

До этого сообщалось, что делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу посетит Северную Корею 25–27 июля.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях