Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении.

«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобождена Сергеевка», — сказал он.

Отмечается, что общее продвижение российских войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что на этом направлении подразделение группировки войск «Центр» отразило четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Невского, Ноговодяного в Луганской народной республике и Торского в Донецкой народной республике.

Представитель Минобороны РФ указал, что в районе населенного пункта ТЕРНЫ в ДНР ВС РФ пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). По данным ведомства, в районе Торского в ДНР и Новолюбовки в ЛНР российские военнослужащие уничтожили склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады украинских войск и 100-й бригады территориальной обороны.

«Потери противника составили до 190 украинских военнослужащих», — отметил Лукашенко.

Кроме того, на этом направлении ВС РФ уничтожили шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две САУ«Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

До этого сообщалось, что делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу посетит Северную Корею 25–27 июля.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.