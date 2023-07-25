В Германии заявили, что США долгие годы готовились к противостоянию с Россией

Экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил изданию Neulandrebellen, что Соединенные Штаты десятилетиями готовились к противостоянию с Россией и используют сейчас Украину в качестве полигона.

«Внешнеполитические вдохновители США — упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние Соединенных Штатов, это гарантирует лишение Российской Федерации статуса мировой державы», — отметил он.

Политик считает, что Вашингтон через конфликт на Украине вступил в геостратегический спор с Москвой.

Лафонтен также указал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил грубую ошибку, испортив отношения с Россией. По его мнению, восстановление отношений с Москвой займут у Берлина долгие годы.

До этого секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на встрече в ЮАР с коллегами по БРИКС заявил, что США и их союзники делают все для эскалации конфликта на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.