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В Госдуме заявили, что граждан, которым исполнится 27 лет, не призовут в 2024 году

Картаполов: граждан, которым исполнится 27 лет в 2023 году, не призовут в 2024 году

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Alexey Pavlishak/Reuters

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что граждан, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не призовут в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе обсуждения законопроекта, передает ТАСС.

Они также не подпадут под действие закона о повышении призывного возраста до 30 лет, но будут зачислены в запас.

«Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», — добавил он.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания проголосовала за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста для срочной службы до 30 лет. Об этом говорится на сайте Думы.

Кроме того, нижняя палата парламента РФ проголосовала против поправки о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.

До этого стало известно, что подлежащим призыву гражданам запретят покидать Россию со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Корректировки будут внесены в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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