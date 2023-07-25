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Госдума приняла поправку об увеличении возраста призыва

Госдума приняла поправку о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

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Alexey Pavlishak/Reuters

Госдума в ходе пленарного заседания проголосовала за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста для срочной службы до 30 лет. Об этом говорится на сайте Думы.

Согласно поправке, призыв срочников будет актуален для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, нижняя палата парламента РФ проголосовала против поправки о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.

До этого стало известно, что подлежащим призыву гражданам запретят покидать Россию со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Корректировки будут внесены в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В настоящее время россияне, подлежащие призыву на военную службу и получившие повестку военного комиссариата, не могут выезжать за границу с того момента, как они получили повестку в руки. Нововведения уточняют, что выезд таких граждан за пределы Российской Федерации запрещается с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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