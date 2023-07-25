Штрафы за неявку по повестке вырастут в десять раз

Госдума РФ приняла поправку об увеличении с 3 до 30 тысяч рублей максимального размера штрафа за неявку по повестке в военкомат. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Депутаты <…> приняли во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части <…> усиления ответственности по отдельным составам административных правонарушений в области воинского учета», — уточнили в Госдуме.

Штраф за неявку по повестке без уважительной причины составит от 10 до 30 тысяч рублей. За несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности или о смене места жительства — от 1 до 5 тысяч рублей.

За уклонение от медицинского обследования могут оштрафовать на 15 — 25 тысяч рублей, за уничтожение или небрежное хранение военного билета — от 3 до 5 тысяч рублей.

Документом предусмотрена и административная ответственность за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. Штраф для юрлиц может достигнуть 500 тысяч рублей. В Госдуме уточнили, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

В первоначальной версии законопроекта депутаты рассматривали штраф в 50 тысяч рублей. Однако в Госдуме выступили против такого повышения.

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