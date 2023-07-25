В Совфеде пообещали поддержать новый закон о призывном возрасте

Сенаторы одобрят закон, который предусматривает повышение призывного возраста в РФ до 30 лет. Такое заявление на встрече с журналистами по итогам весенней парламентской сессии сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, если Госдума примет закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет, то «сенаторы поддержат».

«Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, <…> после консультаций со своим регионом», — уточнила спикер.

Матвиенко обратила внимание, что в законе нет причин «для излишней резонансности». Спикер пояснила, что срок службы не меняется, расширяются лишь временные рамки, в течение которых россияне, исполняя свой гражданский долг, могут отслужить в армии. При этом, дважды «служить никто не будет».

«Можно всегда отсрочить службу в армии, исходя из этих жизненных обстоятельств. То есть, по сути, ничего не меняется», — резюмировала Матвиенко.

25 июля стало известно, что подлежащим призыву гражданам запретят покидать Россию.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.