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Пушилин оценил число уничтоженной на Украине западной техники

Врио главы ДНР Пушилин: уничтожено около 30% техники, поставляемой Западом Украине

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об уничтожении «около 30% техники», поставляемой западными странами Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР он назвал «сложной, но контролируемой».

Ранее Пушилин заявил, что российские военные на Угледарском направлении оттесняют военнослужащих ВС Украины во время «ожесточенных боев».

Он добавил, что на Марьинском направлении ситуация также меняется в сторону России.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что военным Вооруженных сил РФ удалось нанести поражение подразделениям украинским военных сил на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 60 бойцов.

Также ВС России ликвидировали артиллерийскую систему М777 производства Соединенных Штатов.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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