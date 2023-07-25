В России изменят призывной возраст

Призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, переходного периода при этом не ожидается. Об этом свидетельствуют поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, поддержанные профильным комитетом Госдумы по обороне, передает ТАСС.

Изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе».

В документе также говорится, что Федеральный закон вступит в силу со дня его официального обнародования, за исключением тех положений, для которых может быть установлена другая дата.

21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет вместо 18–27 лет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что отказ от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года связан с большим количеством обращений россиян.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.