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В России изменят призывной возраст

Призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит 18–30 лет без переходного периода

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Алексей Куденко/РИА Новости

Призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, переходного периода при этом не ожидается. Об этом свидетельствуют поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, поддержанные профильным комитетом Госдумы по обороне, передает ТАСС.

Изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе».

В документе также говорится, что Федеральный закон вступит в силу со дня его официального обнародования, за исключением тех положений, для которых может быть установлена другая дата.

21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет вместо 18–27 лет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что отказ от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года связан с большим количеством обращений россиян.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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