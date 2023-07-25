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Украинское командование стягивает резервы на Купянское направление

Офицер Марочко: Киев стягивает резервы техники и личного состава на Купянское направление

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинское командование стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на Купянское направление в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

По его словам, крупные транзитные поставки вооружения и техники осуществляются через Харьков и Чугуев. Среди украинской бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Часть этих колонн следует по направлению населенного пункта Купянск.

Марочко добавил, что среди прибывающего личного состава есть иностранные наемники.

22 июля Министерство обороны сообщало, что российские артиллеристы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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