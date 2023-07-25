Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт Литовкин заявил, что армия России уничтожила за два месяца 30% боевой техники ВСУ

Военный эксперт Литовкин сообщил об уничтожении за два месяца 30% боевой техники ВСУ

close
100%
РИА Новости

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, за время контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 30% боевой техники, сообщает URA.RU.

По словам Литовкина, подсчеты показывают, что российские войска уничтожили 30% боевой техники ВСУ. При этом украинская армия понесла большие потери и в личном составе. Эксперт отметил, что пока неизвестно, способен ли Киев дальше продолжать наступательные действия. Тем более, подчеркнул Литовкин, ВСУ не сами выбирают принцип наступления, а их гонят наступать кураторы из США и НАТО. Активность западных кураторов связана с тем, считает эксперт, что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями о потраченных на Украину огромных суммах.

Литовкин выразил мнение, что Российская армия может сама перейти в контратаку. Вполне возможен вариант, когда ВСУ временно остановят активные действия, а после поступления им нового западного вооружения вновь перейдут в атаку со свежими силами.

Эксперт особо подчеркнул, что российские войска обязательно должны наступать, так как победа невозможна только при оборонительных действиях.

Ранее в Варшаве заявили, что в случае неудачи украинского контрнаступления Киев может столкнуться с уменьшением финансовой и военной помощи со стороны Запада.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях