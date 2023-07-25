Эксперт Литовкин заявил, что армия России уничтожила за два месяца 30% боевой техники ВСУ

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, за время контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 30% боевой техники, сообщает URA.RU.

По словам Литовкина, подсчеты показывают, что российские войска уничтожили 30% боевой техники ВСУ. При этом украинская армия понесла большие потери и в личном составе. Эксперт отметил, что пока неизвестно, способен ли Киев дальше продолжать наступательные действия. Тем более, подчеркнул Литовкин, ВСУ не сами выбирают принцип наступления, а их гонят наступать кураторы из США и НАТО. Активность западных кураторов связана с тем, считает эксперт, что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями о потраченных на Украину огромных суммах.

Литовкин выразил мнение, что Российская армия может сама перейти в контратаку. Вполне возможен вариант, когда ВСУ временно остановят активные действия, а после поступления им нового западного вооружения вновь перейдут в атаку со свежими силами.

Эксперт особо подчеркнул, что российские войска обязательно должны наступать, так как победа невозможна только при оборонительных действиях.

Ранее в Варшаве заявили, что в случае неудачи украинского контрнаступления Киев может столкнуться с уменьшением финансовой и военной помощи со стороны Запада.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.