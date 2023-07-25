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В Николаевской области заявили, что ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра

Глава Снигиревки Барбашов сообщил, что ВСУ накапливают в районе войска для штурма Днепра

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил агентству РИА Новости, что украинские Вооруженные силы (ВСУ) в Снигиревке накапливают силы для планируемого штурма реки Днепр.

Он отметил, что текущая активность ВСУ в этом районе свидетельствует о намерении собрать войска для форсирования реки. Барбашов подчеркнул, что все полученные сведения уже переданы руководству Российской армии. Он также добавил, что в настоящее время Снигиревка превращается в пункт сбора, координации и организации штаба для группировки войск.

Также глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что ВСУ только в районе от Снигиревки до Днепра за 1,5 месяца потеряли как минимум 10 тыс. военнослужащих.

Барбашов полагает, что ВСУ такими действиями преследуют цель не завоевать территории, а освободить их от населения, которое они называют своим. Он привел в качестве примера штурм Снигиревки отрядом из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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