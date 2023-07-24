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Испания направила Украине новую партию танков Leopard

Власти Испании отправили Украине новую партию танков Leopard и бронетранспортеров

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Global Look Press

Правительство Испании направило в понедельник Украине новую партию оборонной помощи, состоящую из четырех боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров (БТР). Об этом сообщает пресс-служба испанского министерства обороны.

«24 июля из порта Сантандера вышло судно с военными и гуманитарными материалами, предназначенными для Украины», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, ожидается, что весь груз может быть передан Украине в первой половине августа.

В министерстве добавили, что Киеву также отправлены десять БТР, десять грузовых машин и несколько карет скорой помощи. Помимо того, в партию вошли различные боеприпасы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кассетные боеприпасы не должны поставляться в качестве военной поддержки. Отмечается, что использование кассетных боеприпасов запрещено более чем в 100 странах мира, среди которых Испания.

Ранее стало известно, чем опасна поставка немецких ракет Taurus на Украину.

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