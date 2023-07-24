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Британский военный аналитик рассказал о переходе ВСУ на пешие операции

Британский аналитик Глади назвал причиной провала контрнаступления ВСУ плохую организацию

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Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) сменили тактику своего контрнаступления, перейдя на пешие операции. Об этом заявил изданию Das Erste военный эксперт и научный сотрудник Института международных стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади, который побывал на передовой.

Как считает военный эксперт, контрнаступление Украины было плохо спланировано и организовано, между наступающими частями отсутствовала координация действий.

Он отметил, что российские войска узнали о приближающемся наступлении ВСУ, поэтому у них было время подготовиться и выстроить оборону. По мнению Гади, ни одна вооруженная сила в мире в настоящее время не имеет практического опыта преодоления такой плотной и глубокой системы обороны, которую создали российские военные. Такого типа ПВО не было в Европе со времен окончания Второй мировой войны, утверждает он.

«Сейчас все переключено на пехоту, на операции, которые проводятся в пешем порядке. Каждая атака и прогресс измеряется не километрами, а метрами. Боеприпасы приходится доставлять пешком, раненых нужно вывозить пешком, потому что вы не хотите подвергать свою технику российской артиллерии или дронам-камикадзе», — сказал он и добавил, что это замедляет наступление ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинской армии вот-вот «наберет обороты».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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