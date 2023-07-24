Российские силы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами и лодками под Херсоном

Российские военные авиаударом уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и лодками в районе населенного пункта Антоновский на правом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Кроме того, ВС России предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский. Как заявил представитель экстренных служб, расчетом FPV-дрона были уничтожены одна лодка и шесть военных ВСУ, авиация уничтожила склад боеприпасов в районе Антоновки, в том числе хранившиеся на нем пять лодок, ликвидированы 15 украинских военнослужащих.

Также он сообщил об уничтожении 120-мм миномета, расчета и боекомплекта к нему в районе Антоновки, при этом были уничтожены шесть военных ВСУ, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Также в островной зоне в районе Кизомыса российские военнослужащие уничтожили два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним. На Каховском направлении в районе села Республиканец уничтожены зенитное орудие АЗП-57 (С-60), расчет и боекомплект к нему.

До этого огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке 17 беспилотников ВСУ за сутки на Крым.