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Опубликованы кадры внутри трофейной американской БПМ Bradley

Военкор Котенок опубликовал кадры внутри трофейной американской БПМ Bradley

В Telegram-канале российского военного корреспондента Юрия Котенка были опубликованы кадры, сделанные внутри пехотной боевой машины (БПМ) Bradley, захваченной российскими военнослужащими. Техника была оставлена Вооруженными силами Украины (ВСУ).

На фотографиях можно увидеть салон БМП, где расположены скамейки для военнослужащих с ремнями безопасности, а также место водителя.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В июне президент России Владимир Путин предупредил, что поставляемые Украине немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley легко уничтожаются в зоне спецоперации (СВО). Он отметил, что оба типа техники хорошо горят. По словам главы государства, боекомплекты внутри иностранной техники срабатывают, и «все разлетается в разные стороны».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее стало известно, что РФ использует «Вихрь-1» для уничтожения Bradley с динамической защитой. Часть американской техники после ремонта вернули на поле боя. Но некоторые Bradley нуждаются в более капитальном восстановлении, которое сделают в Польше. Украинские солдаты признались журналистам, что броня Bradley хорошо защищает экипаж, благодаря чему они получают лишь легкие травмы даже после подрыва на противотанковой мине.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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