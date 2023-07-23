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Губернатор Курской области заявил об обстреле Глушковского района

Губернатор Курской области Старовойт: поселок Теткино обстреляли 16 раз со стороны Украины

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Kurskadm./Wikipedia

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что поселок Теткино в Глушковском районе был обстрелян со стороны Украины, было зафиксировано 16 прилетов, повреждены два дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что администрация региона обязательно окажет помощь в восстановлении домов.

«Также сегодня обстрелян поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Веселого. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению. Кроме того, в результате обстрела в поселке Краснооктябрьский загорелся многоквартирный дом. В данный момент в нем никто не живет», — написал Старовойт.

До этого губернатор Старовойт опубликовал кадры разрушений в поселке Теткино.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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