Путин оценил потери ВС Украины с начала контрнаступления

Вооруженные сил Украины (ВСУ) с момента начала своего контрнаступления безвозвратно потеряли более 26 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

В ходе переговоров Лукашенко сообщил, что с начала украинского контрнаступления 4 июня безвозвратные потери ВСУ составили 26 тыс. человек, в ответ на это российский президент заявил, что их потери оказались больше. «Уже больше», — сказал он.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко заявил о провале контрнаступления украинской армии.

Встреча лидеров двух стран проходит в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Лукашенко прибыл в Россию накануне вечером. Они планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.