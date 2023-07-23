В Херсонской области заявили об уничтожении позиций ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех населенных пунктах на правом берегу Днепра под Херсоном и пункт дислокации украинской армии около Приднепровского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Как заявил источник агентства, украинские позиции были уничтожены в районах населенных пунктов Дачи, Садовое, Молодежное в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр». Потери ВСУ составили 30 убитыми и 17 ранеными.

Кроме того, были уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районе населенного пункта Антоновка, а также пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Приднепровское.

Представитель экстренных служб добавил, что в островной зоне в районе Широкой Балки был уничтожен пункт временной дислокации украинских войск, семь военных и различная военная техника.

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