Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области заявили об уничтожении позиций ВСУ

ТАСС: ВС России на Херсонском направлении уничтожили позиции и пункт дислокации ВСУ

close
100%
РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех населенных пунктах на правом берегу Днепра под Херсоном и пункт дислокации украинской армии около Приднепровского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Как заявил источник агентства, украинские позиции были уничтожены в районах населенных пунктов Дачи, Садовое, Молодежное в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр». Потери ВСУ составили 30 убитыми и 17 ранеными.

Кроме того, были уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районе населенного пункта Антоновка, а также пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Приднепровское.

Представитель экстренных служб добавил, что в островной зоне в районе Широкой Балки был уничтожен пункт временной дислокации украинских войск, семь военных и различная военная техника.

Накануне Минобороны сообщало, что ВС РФ пресекли действия ДРГ ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях