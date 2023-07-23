Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России на Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ в сторону Работино

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил ТАСС, что российские военные на Запорожском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону села Работино, а также уничтожили украинскую разведгруппу в районе Луговского.

«На Запорожском направлении средствами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Луговского, а также буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Темировки», — рассказал Чехов.

По его словам, при отражении атак в направлении Работино российские военные уничтожили танки, боевые машины пехоты (БМП) и живую силу ВСУ, в том числе с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Начальник пресс-службы добавил, что в районе Малой Токмачки расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) уничтожили танк, несколько БМП Bradley, а также пикап с личным составом противника. В районе Новоданиловки, по словам Чехова, российская авиация уничтожила танк и боевые бронированные машины. Кроме того, были поражены места скопления украинских военных в районах севернее села Приютное. С применением зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» также был сбит беспилотник «Фурия».

22 июля сообщалось, что российские бойцы-добровольцы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях