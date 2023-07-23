В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на Запорожском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил ТАСС, что российские военные на Запорожском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону села Работино, а также уничтожили украинскую разведгруппу в районе Луговского.

«На Запорожском направлении средствами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Луговского, а также буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Темировки», — рассказал Чехов.

По его словам, при отражении атак в направлении Работино российские военные уничтожили танки, боевые машины пехоты (БМП) и живую силу ВСУ, в том числе с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Начальник пресс-службы добавил, что в районе Малой Токмачки расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) уничтожили танк, несколько БМП Bradley, а также пикап с личным составом противника. В районе Новоданиловки, по словам Чехова, российская авиация уничтожила танк и боевые бронированные машины. Кроме того, были поражены места скопления украинских военных в районах севернее села Приютное. С применением зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» также был сбит беспилотник «Фурия».

22 июля сообщалось, что российские бойцы-добровольцы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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