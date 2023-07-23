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В Германии обеспокоились насчет шпионов в армии

Bild: почти половина немецких военнослужащих не прошла проверку безопасности

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Бундесвер испытывает серьезные проблемы с безопасностью из-за большого числа служащих и сотрудников, которые не прошли проверку безопасности, пишет газета Bild.

Внутренняя разведывательная служба немецкой армии «Военная контрразведка» (MAD) не справляется с проверкой безопасности всех германский военнослужащих — а это 172 тыс. солдат и офицеров и 81 тыс. гражданских лиц.

Среди этого числа 69 687 человек еще не прошли проверку безопасности в MAD, при этом число тех, кто начал, но не прошел проверку до конца, постоянно растет, что вызывает беспокойство — такие военнослужащие не имеют полных прав и не могут полностью исполнять обязанности.

Ранее в Германии призвали изменить подход к формированию армии страны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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