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Американская разведка рассказала о тактическом ядерном оружии России

CNN: разведка США подтвердила, что тактическое ядерное оружие РФ размещено в Белоруссии

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Unsplash

У разведывательного управления Министерства обороны США нет сомнений, что Россия уже перебросила первую партию тактического ядерного вооружения в Белоруссию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской разведке.

Согласно сведениям Федерации американских ученых, у РФ есть около 4 477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в том числе около 1 900 единиц тактического ядерного оружия.

По информации канала, официальные лица США и стран Запада публично не подтвердили, что какое-либо оружие было передано белорусской стороне.

«Высокопоставленные чиновники заявили небольшой группе журналистов, что у аналитиков «нет причин сомневаться» в заявлениях президента РФ Владимира Путина, и нет причин сомневаться в том, «что они добились определенного успеха» в передаче оружия», — пояснили в издании.

При этом источники CNN не раскрывают, откуда получены сведения о передаче Россией тактического ядерного оружия Белоруссии.

Также отмечается, что разведывательному сообществу США трудно отследить это оружие даже с помощью спутниковых снимков.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии идет по графику.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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