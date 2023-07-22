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Британский полковник назвал единственный вариант контрнаступления ВСУ

Полковник Кемп для Telegraph: Украина может вести лобовые атаки на укрепленную оборону РФ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп написал в статье для газеты Telegraph, что единственным оставшимся вариантом контрнаступления для Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются лобовые атаки на «одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений» в истории человечества.

Аналитик обратил внимание на прошлогодние перегруппировки армии РФ в Херсонской и Харьковской областях, которые он назвал тактическим маневром для обмена «пространства на время». По его словам, на этот раз Вооруженные силы России, усиленные за счет мобилизации и возведения обширных оборонительных рубежей, никуда отступать не собираются.

«Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции», — считает эксперт.

Он указал, что такое положение делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность прихода Дональда Трампа на пост президента США и усталость европейцев.

«Это то, о чем должен знать президент (Украины Владимир) Зеленский, и что, возможно, вызывает большой ужас», — заявил Кемп.

До этого полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины шокировал страны Запада.

Ранее польский генерал предупредил Украину о возможном наступлении ВС РФ.

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