Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН назвали беспокоящими сообщения о применении Украиной кассетных боеприпасов

Представитель ООН Дюжаррик обеспокоен сообщениями о применении кассетных боеприпасов ВСУ

close
100%
Shutterstock

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что сообщения о начале применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов вызывают беспокойство, такие снаряды не должны применяться, передает РИА Новости.

Как отметил Дюжаррик, в ООН видели сообщения о применении на Украине данного вида боеприпасов, «они очень беспокоят».

«И как мы заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю и не должны применяться», — подчеркнул он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Вооруженные силы Украины в течение последних семи дней начали применять кассетные боеприпасы. По словам Кирби, США доставили такие боеприпасы на Украину «как можно быстрее».

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 21 июля заявляла, что почти треть украинской территории покрыта неразорвавшимися боеприпасами, в том числе кассетными.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях