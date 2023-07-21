В ООН назвали беспокоящими сообщения о применении Украиной кассетных боеприпасов

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что сообщения о начале применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов вызывают беспокойство, такие снаряды не должны применяться, передает РИА Новости.

Как отметил Дюжаррик, в ООН видели сообщения о применении на Украине данного вида боеприпасов, «они очень беспокоят».

«И как мы заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю и не должны применяться», — подчеркнул он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Вооруженные силы Украины в течение последних семи дней начали применять кассетные боеприпасы. По словам Кирби, США доставили такие боеприпасы на Украину «как можно быстрее».

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 21 июля заявляла, что почти треть украинской территории покрыта неразорвавшимися боеприпасами, в том числе кассетными.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.