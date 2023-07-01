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Министры обороны Украины и Литвы обсудили ожидания от саммита НАТО

Министры обороны Украины и Литвы Резников и Анушаускас обсудили ожидания от саммита НАТО

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Sebastian Gollnow/AP

Министры обороны Украины и Литвы Алексей Резников и Арвидас Анушаускас обсудили ожидания от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter Резников.

«Мы обсудили ряд совместных проектов в сфере обороны, а также ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Я выразил благодарность своему ����коллеге за последний значительный пакет военной помощи, который включает в себя две пусковые установки NASAMS и партию БТР M113», — сообщил украинский министр.

Ранее Зеленский заявил, что Украина должна показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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