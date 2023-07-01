Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении за сутки

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли более 265 бойцов на Донецком направлении, а также один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», одно орудие Д-20.

Кроме того, в районе населенного пункта Выемка ДНР российские войска уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны России также отчиталось о потерях Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении за сутки и сообщило о пресечении деятельности ДРГ на Купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.