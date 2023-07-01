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В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: ВС России ликвидировали до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ ликвидировали до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

«За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих», — говорится в публикации.

Кроме того, ликвидированы две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Согласно отчету Минобороны, в районе села Торское Донецкой народной республики (ДНР) российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ за последние сутки предпринимали попытки наступательных действий на четырех направлениях. Речь идет о Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. До этого российские военные отразили атаки противника в районе населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике и Тоненькое в ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине российские войска уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 американского производства, принадлежащие Вооруженным силам Украины.

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