Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ ликвидировали до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

«За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих», — говорится в публикации.

Кроме того, ликвидированы две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Согласно отчету Минобороны, в районе села Торское Донецкой народной республики (ДНР) российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ за последние сутки предпринимали попытки наступательных действий на четырех направлениях. Речь идет о Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. До этого российские военные отразили атаки противника в районе населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике и Тоненькое в ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине российские войска уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 американского производства, принадлежащие Вооруженным силам Украины.