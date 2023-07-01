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Военнопленный рассказал о подготовке украинских бойцов в Латвии

Военнопленный Крызынсыр назвал недостаточной месячную подготовку бойцов ВСУ в Латвии

Украинский военнопленный Олег Крызынсыр назвал недостаточной подготовку мобилизованных украинцев иностранными инструкторами в Латвии. Видео с рассказом Крызынсыра распространило Министерство обороны РФ.

Мужчина сообщил, что обучение в Латвии проходило в течение одного месяца, при этом на стрельбы мобилизованных бойцов водили два или три раза.

«Проводилась в основном теоретическая подготовка, медицина. <...> Нас готовили месяц... Мы действительно слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям», — рассказал Крызынсыр.

Военнопленный добавил, что на фронте его подразделение понесло большие потери.

Ранее еще один военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Новожилов рассказал о том, что обучение ВСУ в полевых лагерях в Латвии и Словении проходило формально для отмывания денег.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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