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Военкор назвал наиболее вероятную цель наступления ВСУ

Военэксперт Леонков: захват Запорожской АЭС является наиболее вероятной целью для ВСУ

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AP

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что главные цели украинского наступления расположены на южном направлении.

По его словам, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 10–11 июля Киев должен показать свои успехи, и для этого у него имеются силы.

Леонков уверен, что самой желанной целью для Украины является выход к Азовскому морю и Крыму. Но, по словам военного эксперта, эта цель труднодостижима, так как там у России мощная оборона.

«Вторая [цель украинского наступления] — это Запорожская АЭС», — сказал Леонков.

В подтверждение своих слов он напомнил, что Киев развернул мощную информационную кампанию, в рамках которой утверждает о подготовке Россией техногенного инцидента на станции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна показать результаты на полях сражений с армией РФ до саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее на Украине оценили последствия гипотетического взрыва на Запорожской АЭС для Киева.

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