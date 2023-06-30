Президент России Владимир Путин присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский». Об этом свидетельствует указ главы государства, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что во время боевых действий бойцы воинского подразделения «проявили массовый героизм, стойкость и мужество».

«Впредь наименовать его: 8-й гвардейский артиллерийский полк», — говорится в указе.

22 июня сообщалось, что Путин подписал указ, которым присвоил почетное наименование «гвардейская» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления. 175-я Лунинецко-Пинская бригада дислоцируется в Южном военном округе.

7 июня Путин поздравил 61-ю зенитную ракетную бригаду в связи с присвоением ей наименования «гвардейская». До этого он присвоил почетное наименование «гвардейский» 50-му самоходному артиллерийскому полку.

Ранее в Кремле рассказали, чем будет заниматься Путин в пятницу.