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Власти Херсонской области рассказали о работе ВС РФ в районе Антоновского моста

Сальдо: ВС РФ уничтожили 30 военных ВСУ ударом ракеты «Искандер» у Антоновского моста

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о работе российских войск в районе Антоновского моста через Днепр. Он опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие группировки «Днепр» продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооруженных формирований. Сегодня нанесен удар ракетой комплекса «Искандер», — поделился чиновник.

Он добавил, что в результате атаки были убиты 30 украинских солдат, еще примерно десять получили ранения. Сальдо утверждает, что остатки украинских сил скрываются по обе стороны моста на дачах. После того, как по ним отработает артиллерия, спецназ группировки «Днепр» приступит к окончательной зачистке.

До этого Сальдо сообщал о потопленных лодках ВСУ у Антоновского моста.

По его словам, за прошедшие два дня российские артиллеристы потопили шесть лодок с 30 украинскими солдатами, пытавшимися высадиться на левом берегу Днепра.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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