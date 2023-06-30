Марочко рассказал о наступлении ВСУ на западной технике

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя западные бронетехники и танки, пытались прорвать линию обороны российских войск в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ двигались батальонно-тактическими группами при поддержке артиллерии с северо-запада и юго-запада Артемовска.

«Также при штурме использовалась западная бронетехника и танки», — отметил Марочко.

Силы РФ отразили все атаки ВСУ и не допустили прорыва обороны, подчеркнул подполковник в отставке.

Накануне Марочко заявлял, что командование Вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар.

Ранее журналист Патрик Дреннан в The National Interest писал, что американская военная техника продемонстрировала себя не слишком хорошо на Украине из-за своей сложности и дороговизны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.