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Марочко рассказал о наступлении ВСУ на западной технике

Марочко заявил, что ВСУ задействовали западную технику при наступлении в районе Артемовска

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя западные бронетехники и танки, пытались прорвать линию обороны российских войск в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ двигались батальонно-тактическими группами при поддержке артиллерии с северо-запада и юго-запада Артемовска.

«Также при штурме использовалась западная бронетехника и танки», — отметил Марочко.

Силы РФ отразили все атаки ВСУ и не допустили прорыва обороны, подчеркнул подполковник в отставке.

Накануне Марочко заявлял, что командование Вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар.

Ранее журналист Патрик Дреннан в The National Interest писал, что американская военная техника продемонстрировала себя не слишком хорошо на Украине из-за своей сложности и дороговизны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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