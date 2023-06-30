AFP заявило, что в Ливии беспилотники могли ударить по бойцам ЧВК «Вагнер»

Авиабаза на востоке Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер», в ночь на 30 июня была атакована неизвестными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник, передает ТАСС.

»[Беспилотники] неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба, расположенной в 150 км к юго-востоку от (города — «Газета.Ru») Бенгази на востоке страны, где могли располагаться бойцы ЧВК «Вагнер», — сказал источник агентства.

По его данным, в результате атаки беспилотников никто не пострадал.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявлял, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» находятся в Африке и выполняют военные задачи. По его словам, там они занимаются оказанием военной помощи, охраной и сопровождением. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение о возможности продолжения сотрудничества африканских стран с ЧВК «Вагнер» является вопросом их суверенных правительств.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.