Дочь генерала Суровикина опровергла информацию о его аресте

Дочь главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина Вероника опровергла сообщения о его аресте из-за подозрений в причастности к мятежу ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал Baza.

В разговоре с журналистом Telegram-канала она подчеркнула, что с отцом «ничего не произошло» и «он на рабочем месте». По ее словам, генерал никогда не появлялся в СМИ каждый день, чтобы делать выводы о том, что он пропал и с ним что-то произошло.

«С ним все в порядке. <...> Все на своих рабочих местах, все хорошо», — сказала она.

В свою очередь супруга генерала Суровикина отказалась комментировать слухи о его аресте.

Ранее в ряде Telegram-каналов распространились сообщения об аресте Суровикина . Утверждалось, что генерала задержали 25 июня. Позднее об аресте также написала газета Financial Times.

Также сообщалось, что арестован и генерал Андрей Юдин. Однако 28 июня он сообщил изданию Ura.ru, что находится дома в отпуске.

Ранее Песков опроверг слухи насчет Суровикина.