Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Сосницкий рассказал RT, как в мае этого года он с сослуживцами сбежал от своего командования и сдался в российский плен.

Военнослужащий заявил, что он вместе с товарищами решил уйти в плен из-за наплевательского отношения начальства и проблем с обеспечением армии.

Боец рассказал, что о плане побега на левобережье Днепра узнал их командир взвода. Бойцы испугались, что их расстреляют, но Сосницкий помог разработать операцию и сопровождал товарищей во время перехода из-за угрозы обстрела со стороны ополченцев.

Дезертиры должны были перебраться на лодке на левый берег Днепра и дать российским военным номера телефонов своего командования, чтобы те могли связаться друг с другом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее пленный ВСУ рассказал о больших потерях среди необученных новобранцев.