Виктория Дайнеко осудила бывшего мужа Пелагеи: «Презираю таких мужчин»

Певица Виктория Дайнеко назвала в беседе с woman.ru чудовищным скандал коллеги Пелагеи и ее бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина.

Дайнеко призналась, что презирает таких мужчин, как Телегин. Ей также неприятны родители, которые вымещают свою ненависть друг к другу на детях. Она отметила, что в скандале Пелагеи и Телегина в первую очередь страдает их дочь.

«И это ужасно, потому что дети должны быть свободны от скандалов, от интриг. Это совершенно несправедливо и неправильно», — рассказала Дайнеко.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка.

Пелагея отметила, что дочь ждала путешествия — «собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан». Однако семья узнала, что отец подписал документ о запрете ребенка на выезд из РФ уже в аэропорту Шереметьево. Он не уведомил об этом заранее.

30 мая Пелагея проиграла бывшему мужу суд по алиментам.

Ранее Ольга Орлова назвала мерзким поступок бывшего мужа Пелагеи.